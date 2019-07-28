NASA протестировало роборуку аппарата Mars 2020 (Видео)

Новости технологии: НАСА показало, как инженеры миссии MARS 2020 тестируют руку-манипулятор ровера длиной 2,1 м.

В ходе испытаний робот рука установила 40-килограммовую деталь в верхней части ровера.

Миссия Mars 2020 должна быть запущена в июле 2020 года. Предполагается, что спускаемый модуль с марсоходами совершит посадку на Марс в феврале 2021 года. В ее состав войдут два ровера, вероятным местом посадки которых станут плато Сырт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.

Исследовательские аппараты должны будут взять пробы грунта в окрестностях мест посадки, чтобы определить, существовали ли на Марсе условия для жизни микробов.

Роботизированный манипулятор включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, которые соединены специальными суставами.

На конце роборуки находится камера сверхвысокой четкости, буровой механизм, а также научный прибор Scanning Habitable Environment с комбинационным и люминесцентным излучением для органики и химикатов (SHERLOC) и планетарным прибором для рентгеновской литохимии (PIXL).