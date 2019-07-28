VR-очки Inter-Dream помогают пользователям уснуть

Новости технологии: Художники и исследователи из Королевского Мельбурнского технологического института (RMIT) создали инструмент виртуальной реальности для того, чтобы пользователи засыпали быстрее.

Устройство Inter-Dream сочетает в себе звуки окружающей среды с калейдоскопическими изображениями, которые меняются в зависимости от мозговых волн.

Inter-Dream присваивает цвета и свойства разным мозговым волнам, и поскольку они постоянно меняются, меняется и изображение, и цвет. В результате пользователь видит постоянно движущийся мираж цветов, форм и узоров. При этом активные мозговые волны ассоциируются с более активными изображениями.

Идея в том, что людям, которые активны прямо перед сном, труднее заснуть. Обеспечивая яркие визуальные образы, Inter-Dream убаюкивает людей. Он использует принципы нейрообратной связи, используя отображение мозговой активности в режиме реального времени, чтобы научить пользователей регулировать свои психические состояния.

Inter-Dream изначально задумывали как публичный арт-проект PluginHUMAN — совместную работу доктора Бетти Сарджант и Джастина Дуайера. Но это вызвало большой интерес со стороны аспиранта Натана Семерцидиса, исследователя из Лаборатории силовых игр университета RMIT. Семерцидис начал изучать теорию, лежащую в основе способности Inter-Dream улучшать качество сна. Он провел исследования и обнаружил, что его участники сообщили о 21% снижении негативных эмоций и 55% снижении чувства страха. Все это изменения влияют на качество сна.