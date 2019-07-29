Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина отмечает День Сил специальных операций
Украина отмечает День Сил специальных операций
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день
Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день

Huawei снова перенесла релиз гибкого Mate X: названа причина

Huawei снова перенесла релиз гибкого Mate X: названа причина
11:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua pinterest.com

Новости технологии: Гибкий смартфон Huawei Mate X анонсировали еще в феврале на выставке MWC 2019.

Недавно обновленный смартфон засветился в руках главы компании, и по сети начали распространяться слухи, что анонс устройства запланирован на сентябрь. Однако планы компании резко изменились. 

Президент мобильного подразделения китайской компании Хэ Ган заявил, что Huawei Mate X не готов к выпуску на рынок, сообщает GSMArena.

Почему задерживают выпуск смартфона Huawei Mate X? По его словам, компания все еще оптимизирует конструкцию аппарата, чтобы он отвечал стандартам качества Huawei. Он также отметил, что процесс создания устройства оказался более сложным, чем ожидалось, из-за новизны дизайна и методов производства.  

Каждому стоит понять, что требования Huawei к качеству очень высоки. Если смартфон не соответствует этим требованиям, мы не позволим такому продукту выйти на рынок. Мы вложили значительные средства в Mate X. Мы гарантируем высокое качество продукции с хорошим потребительским опытом,– заявил Хэ Ган в интервью журналистам.  

WhatsApp тестирует самостоятельную версию для ПК

Обновленный Huawei Mate X. Заметим, на прошлой неделе обновленную ревизию гибкого смартфона Huawei Mate X заметили в руках главы компании Ричарда Ю. 

В отличие от предыдущей версии, гаджет получил четвертую камеру, увеличенную кнопку с красной вставкой для разблокировки шарнира и текстурированную композитную вставку на линии сгиба с внешней стороны корпуса.

Дата выхода и цена Huawei Mate X. Дата начала продаж Huawei Mate X по-прежнему не объявлена. Точной информации о стоимости Huawei Mate X пока нет. По слухам, он обойдется в 2299 евро (около 65 200 гривен).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Гибкий смартфон, Гибкий смартфон Huawei Mate.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
03 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
04 Англичане снова недовольны Меган Маркл
05 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Италии от непогоды погибли 3 человека
В Италии от непогоды погибли 3 человека
Глава нацразведки США Дэн Коутс уходит в отставку
Глава нацразведки США уходит в отставку
В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле
В NASA обьяснили частые землетрясения
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь