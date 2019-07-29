Huawei снова перенесла релиз гибкого Mate X: названа причина

Новости технологии: Гибкий смартфон Huawei Mate X анонсировали еще в феврале на выставке MWC 2019.

Недавно обновленный смартфон засветился в руках главы компании, и по сети начали распространяться слухи, что анонс устройства запланирован на сентябрь. Однако планы компании резко изменились.

Президент мобильного подразделения китайской компании Хэ Ган заявил, что Huawei Mate X не готов к выпуску на рынок, сообщает GSMArena.

Почему задерживают выпуск смартфона Huawei Mate X? По его словам, компания все еще оптимизирует конструкцию аппарата, чтобы он отвечал стандартам качества Huawei. Он также отметил, что процесс создания устройства оказался более сложным, чем ожидалось, из-за новизны дизайна и методов производства.

Каждому стоит понять, что требования Huawei к качеству очень высоки. Если смартфон не соответствует этим требованиям, мы не позволим такому продукту выйти на рынок. Мы вложили значительные средства в Mate X. Мы гарантируем высокое качество продукции с хорошим потребительским опытом,– заявил Хэ Ган в интервью журналистам.

Обновленный Huawei Mate X. Заметим, на прошлой неделе обновленную ревизию гибкого смартфона Huawei Mate X заметили в руках главы компании Ричарда Ю.

В отличие от предыдущей версии, гаджет получил четвертую камеру, увеличенную кнопку с красной вставкой для разблокировки шарнира и текстурированную композитную вставку на линии сгиба с внешней стороны корпуса.

Дата выхода и цена Huawei Mate X. Дата начала продаж Huawei Mate X по-прежнему не объявлена. Точной информации о стоимости Huawei Mate X пока нет. По слухам, он обойдется в 2299 евро (около 65 200 гривен).