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Компания HTC решила возродить серию бюджетных смартфонов Wildfire

Компания HTC решила возродить серию бюджетных смартфонов Wildfire
17:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости технологии: HTC готовит к выпуску сразу пять бюджетных смартфонов.

Не так давно стало известно, что HTC решила возродить серию бюджетных смартфонов Wildfire. Тогда говорилось о четырех моделях обновленной линейки: Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plus и Wildfire E1 на SoC MediaTek и Spreadtrum. Но вот сейчас появились данные о еще одной пятой модели - Wildfire X.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Модель Wildfire X расположится на ступеньку ниже Wildfire. Ее аппаратным базисом выступит SoC MediaTek Helio P22, а объем оперативной памяти составит 3 ГБ. Также известно об экране разрешением HD+ (720х1520 пикселей) и ОС Android Pie", - говорится в сообщении.

Отмечается, что других подробностей пока нет. Но появление этой модели в базе Google Play Console явно указывает, что вскоре она начнет турне по базам сертификационных ведомств разных стран, а затем вместе с остальными дебютирует официально.

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"Казалось бы, компания HTC, которая так долго противилась выпуску бюджетных смартфонов, наконец-то решила изменить свою стратегию на рынке смартфонов. Вот только пока тактика, которую выбрал некогда легендарный бренд, мягко говоря, вызывает недоумение. Зачем делать столько самых что ни на есть бюджетных моделей, которые практически не отличаются между собой. К тому же, нам еще предстоит узнать ценовую политику. Примеров того, что бюджетные характеристики далеко не всегда = адекватной низкой цене - полно. Взять хотя бы представленный вчера Moto E6, который оценен в 150 долларов, а по характеристикам равноценен Redmi 7a за 80 долларов. К тому же, HTC никогда не славилась хорошей ценовой политикой. Пока что похоже, что HTC решила взять если не качеством, то количеством. В нынешних условиях высокой конкуренции такой подход явно ошибочный", - подчеркивает издание.

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Смартфон, HTC, Технологии, Бюджетный смартфон, Техно.
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