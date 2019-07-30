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Samsung выложила ролик, в котором говорится о дате выхода анонсов (Видео)

Samsung выложила ролик, в котором говорится о дате выхода анонсов (Видео)
19:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: Ожидалось, что их представят 7 августа вместе с фаблетами Galaxy Note 10.

Но сегодня Samsung выпустила рекламный ролик, в котором назвала даты анонсов.

Когда?

Да-да, дата не одна, поэтому планшет и часы представят в разные дни. Samsung Galaxy Tab 6 дебютирует уже завтра, 31 июля, а Samsung Galaxy Watch Active 2 - через неделю, 5 августа.

В ролике никакие характеристики новинок не указаны, показаны лишь их очертания. И крупным планом - фирменный стилус, который идет в комплекте с планшетом.

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Напомним, Galaxy Tab 6 приписывают двойную основную камеру (13+5 Мп) и 8-мегапиксельную фронтальную, 10.5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и подэкранным сканером, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 6 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 6840 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки.

Часы Galaxy Watch Active 2 получат две версии: первую с 1,2-дюймовым дисплеем (40 мм), аккумулятором емкостью 247 мАч и весом в 31 г и вторую с 1,4-дюймовым дисплеем (44 мм) с батареей на 340 мАч и весом в 36 г. Также новая модель получит датчик ЭКГ, чип Exynos 9110 и 4 ГБ встроенной памяти. У версии с LTE будет 1,5 ГБ оперативной памяти, у версии только с Bluetooth 5.0 - 768 МБ.

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Все по теме:

Samsung, Планшет, Видео, Смарт-часы, Galaxy Tab 6, Galaxy Watch Active 2.
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