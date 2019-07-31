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Xiaomi официально представила сверхмощный Black Shark 2 Pro

Xiaomi официально представила сверхмощный Black Shark 2 Pro
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: В компании уверяют, что новинка набирает в тесте Antutu 500610 баллов, что является наивысшим результатом среди всех смартфонов Android.

Компания Xiaomi официально представила свой новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Это усовершенствованная версия Xiaomi Black Shark 2, который компания анонсировала в марте.

Главное изменение коснулось производительности. Black Shark 2 Pro стал еще производительнее, ведь получил усовершенствованный процессор Snapdragon 855+. Также он оснащен хранилищем на базе памяти стандарта UFS 3.0.

Он получил систему жидкостного охлаждения, которая должна оптимизировать распределение тепла.

Что еще нового. Изменения коснулись и дизайна. Инженеры сделали смартфон еще комфортнее для держания. На задней панели появились две новые RGB-подсветки. При этом фронтальная сторона практически не изменился. Это 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD +.

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Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная двойная камера с разрешением модулей на 48 Мп (объектив f/1.75) и 12 Мп (f/2.2). Фронтальная камера содержит 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.2.

Емкость батареи составляет 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки. Работает устройство под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Новинка поступит в продажу со 2 августа.

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Смартфон, Технологии, Телефоны, Новинки смартфонов, Техно, Xiaomi, Black Shark 2 Pro, Сверхмощный Black Shark 2 Pro.
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