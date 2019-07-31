Компания Xiaomi представила новые часы C + 86 Sports

Они выполнены в классическом дизайне с кварцевым механизмом и многофункциональным хронографом, кроме того новинка получила полноценную защиту от воды.
Стоит отметить, что Xiaomi C+ 86 Sports Watch – не умные часы, говорится на сайте Gizmochina.
Дизайн. Часы выполнены в корпусе из нержавеющей стали 316L с устойчивым к появлению царапин минеральным стеклом, прикрывающим большой круглый циферблат. Стрелки и циферблат светятся в темноте, так что аксессуаром можно пользоваться независимо от времени суток.
Основные характеристики. На основном циферблате имеются три небольших хронографа с функцией секундомера: один считает секунды, второй – минуты, а третий – часы.
Управление осуществляется с помощью кнопок сбоку. Одна из них отвечает за пуск / остановку таймера, а вторая служит для его сброса.
В часах используется кварцевый механизм японской компании Seiko и силиконовый ремешок. Заявлена также возможность погружения под воду на глубину до 30 метров.
Цена и сроки выхода новинки пока не объявлены.