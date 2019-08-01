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Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17

Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17
22:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Носитель выведет аппарат Amos-17 на геопереходную орбиту.

Четвертого августа, в 01:51 (мск) должен состояться старт ракеты Falcon 9 Block 5 с израильским спутником связи Amos-17.

Старт произведут с площадки пускового комплекса 40 на мысе Канаверал (Флорида, США). 

Спутник построила компания Boeing для израильского оператора Space Communication. Он имеет стартовую массу примерно 6500 килограммов. Запуск произведут бесплатно в качестве компенсации за утрату Amos-6: это произошло в результате взрыва ракеты Falcon 9. 

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Напомним, авария случилась 1 сентября 2016 года на мысе Канаверал: как выяснили потом специалисты, ее причиной стала пробоина в системе подачи гелия. Взрыв привел к полному разрушению ракеты-носителя. 

Несмотря на этот и ряд других инцидентов, Falcon 9 остается одной из самых надежных и востребованных ракет. Цена запуска, по имеющимся данным, составляет более 60 миллионов долларов.

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Технологии, Falcon 9, Запуск ракеты, Техно, Запуск ракеты Falcon 9, Amos-17.
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