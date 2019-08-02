Беспилотные болиды провели первую в истории гонку (Видео)

Новости технологии: Состоялась первая гонка с участием беспилотных гоночных болидов. Но до Формулы-1 ей далеко.

Автогонки являются одним из самых зрелищных видов спорта. Существует много подвидов гонок вроде тех же раллийных гонок или соревнований NASCAR, но если вы любите посмотреть на соревнования высокоскоростных автомобилей, то вполне возможно, что вас ждет сюрприз. Ведь помимо привычных авто, управляемых человеком изнутри, уже не за горами полномасштабные гонки с участием беспилотных автомобилей. И первый такой заезд в рамках соревнования Roborace уже состоялся на испанском треке Monteblanco.

Roborace — это подкласс набирающего в последнее время популярность соревнования Formula E. В рамках Formula E разрешено использовать исключительно электрические болиды. Но Roborace идет дальше и помимо того условия, что авто должно работать на электродвигателе, выдвигает требование, чтобы автомобиль был автономным. Цель нового соревнования – демонстрация возможностей искусственного интеллекта и робототехники в спорте и развитие высоких технологий. Идея создания нового чемпионата появилась еще в 2015 году и с тех пор организаторы представили множество прототипов беспилотных гоночных болидов.

На данный момент в гонке принимают участие болиды DevBot 2.0. Они способны разгонятся до 320 километров в час и имеют весьма неплохой двигатель мощностью в 300 киловатт. Для навигации и ориентирования на трассе каждый DevBot 2.0 имеет пять лидаров, два радара, восемнадцать ультразвуковых датчиков, спутниковую систему навигации GNSS, шесть камер, два оптических датчика скорости и процессоры Nvidia Drive PX2.

То есть каждое авто имеет абсолютно одинаковые характеристики и никаких дополнительных деталей. Но в чем тогда смысл? Уникальность каждой машины заключается не в установленных модулях, а в правильно настроенных алгоритмах поведения машин на дороге. Каждая гоночная команда разрабатывает собственные алгоритмы, задает настройки и «учит» авто вести себя на трассе. Тот, у кого это получится лучше всего, тот и победит. По сути команда работает по той же схеме, что и при подготовке к гонке с реальным человеком, только тренирует она искусственный интеллект.

На испанском треке Monteblanco сошлись две команды — команда из Мюнхенского технического университета и Team Arrival. Гонка включала в себя 8 кругов по гоночному треку. Причем на обгон и маневрирование были наложены некоторые ограничения для того, чтобы снизить риск аварий и протестировать алгоритмы работы ИИ.

Беспилотники DevBot 2.0 совершают обгон следующим образом: если автомобиль находится близко к идущей впереди в одной из частей трассы перед прямой дорогой , то она запрашивает возможность обгона. Другой болид после преодоления Trigger Zone должен отойти в сторону и пропустить машину на участке трассы, предназначенным именно для обгона (обозначено, как Overtaking Zone).

В итоге победу одержал DevBot 2.0 от Team Arrival, но это лишь первый и во многом тестовый заезд. Так как особых эксцессов на трассе не произошло, в будущем в гонках смогут участвовать и другие команды, а машины, вполне возможно, будут вести себя более агрессивно, что, без сомнений, добавит зрелищности. Ведь то, что было сейчас трудно назвать настоящими гонками. По факту мы имееем аккуратное вождение на более или менее высоких скоростях без какого либо накала страстей и духа соревнования. А ведь именно за это мы и любим автогонки.