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Normальные очки: AR-гарнитура, неотличимая от популярного аксессуара

Normальные очки: AR-гарнитура, неотличимая от популярного аксессуара
02:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии: Посмотрите на AR-очки Norm — они выглядят как обычные солнечные!

Стартап Human Capable выпустил AR-очки Norm — они имеют привычную форму и выглядят как солнцезащитные. В компании утверждают, что разработка позволит носить их постоянно, в отличие от аналогичных AR-гарнитур, пишет New Atlas.

Norm Glasses спереди и сбоку выглядят как обычные очки. Они имеют складывающиеся у основания дужки и весят всего 36 г. Очки могут быть оснащены любыми рецептурными линзами и будут выпускаться в трех размерах.

Внутри очков находится процессор, карта памяти, аккумулятор, микрофон и оптическая система, которая позволяет проецировать информацию прямо перед глазами пользователя. В передней части находится камера, которая захватывает изображение, а на дужках около ушей — динамики.

При подключении к смартфону через Bluetooth Norm проецирует текстовые сообщения, электронную почту, сайты, социальные сети, видео и другой контент. Кроме того, владелец очков может совершать телефонные звонки и слушать музыку. Однако разработчики предупреждают, что прохожие в радиусе полуметра могут услышать разговор или музыку.

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Сейчас Human Capable завершает кампанию на Kickstarter по сбору средств на производство первой партии очков. Вместо заявленных $15 тыс. стартап собрал уже $25 тыс. Планируется, что поставки устройств начнутся в январе 2020 года, стоимость Norm Glasses в будущем составит $369.

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Гаджеты, AR-очки, Human Capable, Norm Glasses.
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