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Warspear Online: история продолжается под водой

Warspear Online: история продолжается под водой
15:54 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: instagram

Новости технологии: Компания AIGRIND выпустила обновление "Кладбище кораблей" для кросс-платформенной MMORPG Warspear Online.

По словам авторов, это едва ли не самый масштабный апдейт за последние годы — разработчики продолжили сюжет и открыли более сотни новых территорий, большая часть из которых находится под водой. Кроме того, были введены уникальные механики гильдейских событий и сражений с мощными рейдовыми боссами, а также добавлены новые экспертные навыки.

В обновлении стали доступны подводные таланты – специальный блок умений, разделённый на три линии развития, каждая из которых содержит в себе определённые способности. Таланты добавляют дополнительные эффекты к уже существующим умениям героев, а прокачивать каждую ветку можно независимо от других, что открывает огромные возможности для развития персонажа.

Кроме того, с выходом обновления максимальный уровень персонажа был повышен до 32-го. Вместе с новым потолком уровней игра получила особую экипировку для высокоуровневых героев, которая создана специально для покорения подводного мира и наделена уникальными бонусами.

Наконец, с запуском апдейта открываются новые гильдейские события. Они станут для игроков настоящим испытанием — сражаться предстоит с очень мощными и опасными чудовищами. Гильдиям придётся спланировать верную тактику, чтобы одолеть всех монстров, ведь каждое событие представляет собой битву, где необходимо проявить не просто силу, а определённые способности и умения. Победители получат ценные награды, среди которых будут и абсолютно уникальные предметы.

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Разработчики уверяют, что обновление вышло по-настоящему масштабным и интересным. Так что если вы давно не заглядывали в мир Warspear Online, то самое время вернуться и раскрыть тайны морских глубин!

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Технологии, Игра, Обновление, Техно, Warspear Online.
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