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Компания Xiaomi выпустила "умные" часы для детей Mi Bunny Phone Watch 3C

Компания Xiaomi выпустила "умные" часы для детей Mi Bunny Phone Watch 3C
15:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии: Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mi Bunny Phone Watch 3C с поддержкой 4G, которые пришли на смену прошлогодним Mi Bunny Phone Watch 2C.

Они получили новые функции, а еще подорожали почти вдвое.

Что умеют

Часы получили 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240×240 пикселей, который защищен 2,5D-стеклом Gorilla Glass. Ремешок изготовлен из гипоаллергенного материала.

Также есть защита по стандарту IPx7, то есть часы выдерживают погружение в воду на глубину до 1 метра.

Главное отличие новой модели от предыдущей — наличие модуля 4G. Благодаря нему ребенок будет всегда на связи с родителями даже без подключения к смартфону. А для видеозвонков предусмотрена 2-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4 и широкоугольным объективом с углом обзора 84,8°.

Емкость аккумулятора 780 мАч, одного заряда хватит до 4 дней работы.

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Кроме того, у Mi Bunny Phone Watch 3C есть Bluetooth, Wi-Fi, GPS, будильник, голосовой помощник, музыкальный плеер и образовательный контент для детей дошкольного возраста и до начальной школы.

Цена

Mi Bunny Phone Watch 3C стоят около $57. На выбор есть синий и розовый ремешки.

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Технологии, Смарт-часы, Техно, Xiaomi, Mi Bunny Phone Watch 3C.
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