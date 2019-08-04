Особенности Apple Card: нельзя будет купить криптовалюту или лотерейный билет

Новости технологии: Компания Apple подтвердила слухи о релизе кредитной карты Apple Card в августе 2019 года и рассказала больше об ее особенностях.

Сервис будет запущен совместными усилиями компании Apple, платежной системы MasterСard и банка Goldman Sachs. Представители последнего недавно опубликовали пользовательское соглашение Apple Card. В нем указано, что карту нельзя использовать для покупки криптовалюты, лотерейных билетов или фишек казино. Также ограничения затрагивают ставки на тотализаторах.

Из прочих особенностей стоит отметить следующее:

Официальное приложение Apple Cash и Wallet выпустят не только для iPhоne, но и для iPad.

Сервис нельзя будет использовать на взломанном устройстве. При обнаружении джейлбрейка, Apple может заблокировать учетную запись.

Все финансовые операции будут производиться в американских долларах или через конвертацию Mastercard International.

Напомним, что Apple Card имеет и другие отличия от привычных банковских кредитных карт. В августе сервис запустят для жителей США, позже запланировано расширение в страны европейского союза и Гонконг.