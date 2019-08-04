Особенности Apple Card: нельзя будет купить криптовалюту или лотерейный билет

Сервис будет запущен совместными усилиями компании Apple, платежной системы MasterСard и банка Goldman Sachs. Представители последнего недавно опубликовали пользовательское соглашение Apple Card. В нем указано, что карту нельзя использовать для покупки криптовалюты, лотерейных билетов или фишек казино. Также ограничения затрагивают ставки на тотализаторах.
Из прочих особенностей стоит отметить следующее:
Напомним, что Apple Card имеет и другие отличия от привычных банковских кредитных карт. В августе сервис запустят для жителей США, позже запланировано расширение в страны европейского союза и Гонконг.