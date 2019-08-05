Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

Новости технологии: Компания Xiaomi подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности заявку на патент необычного смартфона.

Главная особенность этого устройства — встроенная солнечная батарея. Она занимает практически всю заднюю панель смартфона. Однако она не влияет на толщину гаджета: судя по схематическим изображениям, модуль основной камеры выступает даже больше, чем батарея.

Кстати, основная камера здесь двойная со вспышкой, расположенной между модулями.

А вот впереди почти всю площадь занимает дисплей с очень тонкими рамками. Фронтальной камеры здесь не видно: можно предположить, что она либо выдвигается, либо спрятана под экраном. Над такой технологией компания уже работает. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, тоже встроен в дисплей.

Пока это всего лишь патент, решится ли Xiaomi воплотить идею в жизнь и выпустить первый в мире смартфон с солнечной батареей — пока неизвестно.