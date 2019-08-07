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Среда, 07.08.2019
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Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active2: характеристики

Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active2: характеристики
01:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Ожидалось, что новое поколение умных часов Galaxy Watch Active2 компания Samsung официально представит 7 августа.

Именно на этот день запланирована презентация нового флагмана – Samsung Galaxy Note10. Однако, часы решили показать раньше.

Новинка получила обновленный интерфейс OneUI, который использует виртуальную рамку на Super AMOLED дисплее. Благодаря чему увеличилась рабочая площадь экрана. При этом размер не изменился – Active2 доступен в двух размерах – 40 мм и 44 мм. Ремешок можно легко заменить.

Что умеет. Как уверяет разработчик, Galaxy Watch Active2 получил улучшенный датчик сердечного ритма. Также новая модель получила функцию электрокардиограммы (ЭКГ) – раньше это была фишка Apple Watch 4.

Galaxy Watch Active2 может отслеживать 39 различных типов тренировок. В частности, обновленный Running Coach имеет 7 различных режимов с отслеживанием в реальном времени (с помощью GPS, барометра и акселерометра).

Samsung выложила ролик, в котором говорится о дате выхода анонсов (Видео)

Новинка получила защиту от пыли и воды по стандарту IP68, то есть часы можно смело надевать во время плавания.

Работают часы под управлением операционной системы Tizen на базе чипсета Exynos 9110 с 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ флеш-памяти. 

В продажу поступит только в сентябре.

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Все по теме:

Samsung, Технологии, Техно, Galaxy Watch Active2.
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