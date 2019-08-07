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Интерактивный фильм "The Dark Pictures: Man of Medan" можно будет пройти вдвоем

Интерактивный фильм "The Dark Pictures: Man of Medan" можно будет пройти вдвоем
06:35 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: "Не играйте в одиночку" — ролик о совместном режиме The Dark Pictures: Man of Medan

Одна из главных особенностей The Dark Pictures: Man of Medan, отличающая игру от других интерактивных фильмов, — поддержка кооператива на двоих. Сегодня Bandai Namco Entertainment и Supermassive Games выложили выпуск видеодневников, посвящённый созданию режима "Совместная история".

В кооперативе оба игрока оказываются полноправными героями сюжета — и вы, и ваш компаньон сможете принимать решения и участвовать в диалогах, в том числе друг с другом. Любопытная деталь — когда один из пользователей делает выбор, другой не видит список доступных вариантов.

По словам разработчиков, в совместном режиме Man of Medan остаётся нелинейной игрой, в которой ваши поступки имеют значение. Последствия некоторых решений напомнят о себе лишь в мелочах, тогда как другие могут открыть доступ к целым сценам.

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Помимо сетевого режима "Совместная история" Man of Medan предложит "Киновечеринку" — многопользовательское развлечение для игры за одним устройством. Каждый из участников "Киновечеринки" (всего их может быть до пяти) управляет своим героем, и в конце игра оценит его действия. Видео об этом режиме будет опубликовано 13 августа.

Релиз The Dark Pictures: Man of Medan состоится 30 августа.

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Фильм, Игры, The Dark Pictures: Man of Medan, Интерактивный фильм.
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