LG готовит оригинальный смартфон, который будет оснащен двумя экранами (Видео)

Производитель даже опубликовал видео, на котором можно увидеть прототип будущей новинки. В ролике LG приглашает на презентацию, которая будет проведена в рамках выставки IFA 2019, которая стартует 6 сентября в Германии. Новинка от LG будет оснащена и внешним дисплеем. А при раскрытии девайса (по принципу книги) перед пользователем появятся еще два полноценных экрана. Что касается характеристик или цены новинки, то здесь LG держит интригу. Детали узнаем уже в сентябре.