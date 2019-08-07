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Среда, 07.08.2019

LG готовит оригинальный смартфон, который будет оснащен двумя экранами (Видео)

Производитель даже опубликовал видео, на котором можно увидеть прототип будущей новинки. В ролике LG приглашает на презентацию, которая будет проведена в рамках выставки IFA 2019, которая стартует 6 сентября в Германии. Новинка от LG будет оснащена и внешним дисплеем. А при раскрытии девайса (по принципу книги) перед пользователем появятся еще два полноценных экрана. Что касается характеристик или цены новинки, то здесь LG держит интригу. Детали узнаем уже в сентябре.
24tv.ua
Фото: pixabay.com
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