SpaceX успешно посадил обтекатель Falcon 9, который падал из космоса

Новости технологии:Компания SpaceX научилась удачно приземлять первые ступени своих ракет, сажая ускорители в вертикальном положении.

А теперь в компании получилось удачно посадить ракетный обтекатель на беспилотный корабль с огромной сеткой.

Это случилось в ночь на 7 августа, сообщил Маск.

Как это было. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Миссия успешно вывела коммуникационный спутник AMOS-17 израильской компании Spacecom.

Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019

Он должен обеспечить широкополосное покрытие над Африкой, Ближним Востоком и Европой в ближайшие 20 лет и в целом способствовать расширению доступа к интернету на африканском континенте.

Этот запуск стал 9 для SpaceX в 2019 году.

Проект с глобальным Интернетом. В конце мая компания SpaceX успешно вывела на орбиту первые 60 спутников, которые будут раздавать интернет в рамках масштабного проекта Starlink.

По замыслу Маска, который является владельцем SpaceX, эти спутники должны обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара.