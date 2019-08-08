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NVidia готовит новую версию консоли SHIELD

NVidia готовит новую версию консоли SHIELD
03:10 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости технологии:NVidia обновляет свою консоль SHIELD.

По мере того, как компания Nvidia уходила с рынка мобильных разработок, многие эксперты и пользователи предрекали окончательный ее уход с этого технологического сегмента. Однако сегодня стало известно о том, что Nvidia вовсе не собирается покидать этот сегмент, вместо этого предпочитая сосредоточиться на чем-то более конкретном.

В частности, сегодня стало известно о том, что компания решила разработать новую модель своей популярной портативной TV-приставки Nvidia SHIELD на операционной системе Android, которая получит, если верить предварительным словам, несколько более интересный функционал и поддержку более современных беспроводных технологий.

Информация об этом поступила сразу из нескольких источников, в том числе от Федеральной Комиссии по связи США, которая оповестила общественность о наличии нового зарегистрированного патента от компании Nvidia на разработку новой версии своей TV-приставки.

Впрочем, та же предварительная информация говорит о том, что на самом деле обновленная версия кое-чего лишится – а именно TV-тюнера и возможно даже USB-порта.

Но с другой стороны модель наверняка обзаведется отдельным слотом для карт microSD, что станет в некотором роде новинкой для компании. Предполагается, что процессорный чип Tegra X1 останется на месте, но и он претерпит некоторые изменения технического характера, которые будут в большей степени ориентированы на системы и сервисы облачного хранения.

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Возможно, что в итоге Nvidia откажется от предыдущих наработок своего прототипа и в новой версии консоли SHIELD применит новые наработки – нам лишь остается гадать относительно того, какие изменения и возможности они привнесут в само устройство. Хотя вряд ли это как-то особенно отразится на цене, с учетом всех возможных нюансов, связанных с комплектацией.

С другой стороны, у Nvidia и так хватает проблем на данный момент, в особенности с учетом правильного подбора маркетинговой политики – а это крайне важный аспект, если компания хочет осуществить действительно правильный выбор в отношении своих продуктов и привлечь как можно больше пользователей к своим устройствам. Остается лишь дожидаться новых известий от самого производителя по поводу устройства.

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Гаджеты, Консоль, NVIDIA, Shield.
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