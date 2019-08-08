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Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно о новинках
Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно

Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно о новинках

Презентация новых флагманских смартфонов Samsung: что известно о новинках
04:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Презентация устройств проходила в Нью-Йорке в среду, 7 августа, прямая трансляция велась на официальном сайте компании, передает РБК.

Первая модель получила самую большую диагональ экрана среди всех Galaxy Note - 6,8 дюймов, диагональ Galaxy Note 10 - 6,3 дюймов.

Note 10+ имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объективом 12 Мп, а также 3D камеру и фронтальную камеру разрешением 10 Мп. Модель Galaxy Note 10 имеет аналогичные камеры, за исключением 3D.

Оперативная память Note 10+ составит 12 Гб, Note 10 - 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Но за дополнительные 100 долларов, можно будет получить версию с 512 гигабайтами.

Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, соответственно. Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме - батарею можно зарядить полностью за полчаса. Расширила Samsung и возможности стилуса S-Pen, пишет zn.ua со ссылкой на The Verge.

Он все еще может использоваться для проведения по экрану, вместе с тем, компания оснастила его акселерометром и гироскопом, поэтому стилусом можно махать наподобие волшебной палочки и управлять смартфоном таким образом. Смартфоны доступны в четырех цветах: белом, черном, розовом и "аура" - в этом случае корпус смартфона переливается несколькими цветами. Версия с поддержкой 5G обладает теми же характеристиками, что и Note 10 Plus.

Предзаказ на смартфоны доступен с сегодняшнего дня, а продажи стартуют 23 августа. Стоимость меньшей версии устройства будет стартовать от 949 долларов, а большей - от 1099 долларов. Предзаказ на версию с поддержкой 5G будет доступен с 23 августа, ее стоимость составит 1300 долларов.

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В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность.

"Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру", - отметил президент и глава подразделения IT & Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко.

Во время презентации он также обратил внимание на то, что в новых смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства.

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Samsung, Смартфоны, Galaxy Note 10.
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