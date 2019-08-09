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Пятница, 09.08.2019
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В Google Maps стала доступна новая функция
В Google Maps стала доступна новая функция

В Google Maps стала доступна новая функция

В Google Maps стала доступна новая функция
02:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:С 8 августа в сервисе Google Maps стала доступна новая интересная функция – дополненная реальность.

Ранее эту функцию могли использовать только владельцы Pixel и Local Guides.

Как передает Mashable, с 8 августа бета-версия стала доступна для всех пользователей устройств на iOS и Android. Единственное условие, чтобы смартфон мог поддерживать функцию дополненной реальности.

Детали. Функция имеет название Live View. Она направляет пользователей Google-карт стрелками и названиями улиц в режиме реального времени. Пока эта функция действует только в тех местах, где доступен просмотр улиц.

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Как запустить функцию. Пользователь должен просто включить и навести камеру, она определит его местонахождение и стрелками укажет путь.

Кроме того, в Live View доступны услуги по проверке и сравнению стоимости рейсов и рекомендации относительно отелей и ресторанов для бронирования поездки.

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Все по теме:

Google, Технологии, Google Maps, Приложение, Функции, Техно, Дополненная реальность.
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