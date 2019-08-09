Samsung Galaxy Note 10 не совместим с Gear VR

Новости технологии:Недавно анонсированные Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus не совместимы Gear VR, гарнитуре виртуальной реальности.

Samsung ни разу не упомянула Gear VR во время мероприятия Unpacked и не обновляла гарнитуру с 2017 года. Последними смартфонами, которые поддерживали очки, были 4 модели Galaxy S10, анонсированные в феврале, но они подключались только через адаптер.

Gear VR по-прежнему находится в магазине Samsung, но, похоже, там устройство купить уже нельзя. На Amazon очки всё ещё продаются за $100.

Несмотря на решение компании, жизнь Gear VR, возможно, еще не закончена. Устройство совместимо со многими старыми моделями смартфонов Samsung и используется для демонстрации виртуальной реальности на некоторых мероприятиях, вроде кинофестивалей. Также гаджет до сих пор получает обновления приложений для новых моделей телефонов. Возможно, в будущем компания выпустит очки и для Galaxy Note 10.

Напомним, что Samsung отказалась от разъёма для наушников 3,5 мм в Galaxy Note 10 и ранее объяснила причину такого решения.