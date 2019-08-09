Скачать
Пятница, 09.08.2019
В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"
В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией
Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией

Samsung Galaxy Note 10 не совместим с Gear VR

Samsung Galaxy Note 10 не совместим с Gear VR
21:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Недавно анонсированные Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus не совместимы Gear VR, гарнитуре виртуальной реальности.

Samsung ни разу не упомянула Gear VR во время мероприятия Unpacked и не обновляла гарнитуру с 2017 года. Последними смартфонами, которые поддерживали очки, были 4 модели Galaxy S10, анонсированные в феврале, но они подключались только через адаптер.

Gear VR по-прежнему находится в магазине Samsung, но, похоже, там устройство купить уже нельзя. На Amazon очки всё ещё продаются за $100.

Несмотря на решение компании, жизнь Gear VR, возможно, еще не закончена. Устройство совместимо со многими старыми моделями смартфонов Samsung и используется для демонстрации виртуальной реальности на некоторых мероприятиях, вроде кинофестивалей. Также гаджет до сих пор получает обновления приложений для новых моделей телефонов. Возможно, в будущем компания выпустит очки и для Galaxy Note 10.

СМИ: у Samsung Galaxy Note 10 появится камера с тройной переменной диафрагмой

Напомним, что Samsung отказалась от разъёма для наушников 3,5 мм в Galaxy Note 10 и ранее объяснила причину такого решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВР, Gear VR, Samsung Galaxy Note 10.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки
05 Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В июле в Украине ускорилась инфляция
В июле в Украине ускорилась инфляция
Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших
Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших
В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы &quot;еМалятко&quot;
В ОПУ согласовали план действий по внедрению системы "еМалятко"
Леди Гагу обвинили в плагиате
Леди Гагу обвинили в плагиате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь