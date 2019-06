СМИ: у Samsung Galaxy Note 10 появится камера с тройной переменной диафрагмой

По словам Ice Universe, новый фаблет оснастят модулем камеры с тройной изменяемой диафрагмой. Сенсор сможет менять апертуру от f1.5 и f1.8 до f2.4. Этот процесс будет происходить механически, как в DSLR-камерах.

Подобная технология уже не нова для Samsung. Она изначально появилась в "раскладушке" Samsung W2018 и во флагманской линейке смартфонов Galaxy S9, но тогда апертура менялась только от f/1.5 сразу до f/2.4.

Samsung China engineers said that the Note10 camera will use a three-stage variable aperture: F1.5/F1.8/F2.4

