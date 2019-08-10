Samsung Galaxy M20s получит аккумулятор на 6000 мАч

Новости технологии:Недавно в сети появился слух, что обновлённая версия Galaxy M20 получит аккумулятор больше, чем 5000 мАч.

Сейчас эта информация подтвердилась.

Голландское издание GalaxyClub нашло в базе данных корейского сертификационного бюро изображение аккумулятора (EB-BM207ABY) смартфона Galaxy M20s с номером модели SM-M207F.

Снимок подтвердил, что номинальная емкость батареи новинки составляет 5831 мАч, а типичная будет 6000 мАч.

К сожалению, другой информации о смартфоне нет. Можно лишь предположить, что его остальные спецификации не будут отличаться от обычного Galaxy M20: 6.3-дюймовый IPS Full HD+ экран, чип Exynos 7904, 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ и тройная камера на 8 Мп + 13 Мп + 5 Мп, порт USB-C и модуль NFC.

Напомним, Samsung сейчас также работает над смартфоном Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой ISOCELL Bright GW1.