Стало известно, когда произойдет запуск ракеты "Союз МС-15" с украинскими комплектующими

Новости технологии:НАСА сообщило время пуска последней ракеты-носителя «Союз» с украинской системой управления.

Последняя ракета-носитель "Союз МС-15", которая содержит в себе украинские комплектующие, будет запущена с космодрома Байконур 25 сентября этого года.

Об этом сообщается на сайте Spacefacts с ссылкой на расписание полетов NASA.

"Последняя ракета-носитель "Союз" с украинской системой управления, с помощью которой к Международной космической станции отправится пилотируемый корабль "Союз МС-15", стартует с Байконура 25 сентября", - говорится в сообщении.

Следует подчеркнуть, что на этой ракете установлена система управления украинского производства.

Как известно, в экипаж "Союза МС-15" входят астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.