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В Сети появился трейлер и системные требования игры Forza Horizon 4 (Видео)

В Сети появился трейлер и системные требования игры Forza Horizon 4 (Видео)
11:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии:В октябре 2018 состоялся официальный релиз эксклюзивной игры для Xbox One и PC.

На конференции Е3 2018 компания Microsoft анонсировала выход игры Forza Horizon 4, которая должна прийти на замену гоночному симулятору Forza Horizon 3. 

Forza Horizon 4 – это компьютерная игра в жанре гоночных игр с открытым миром, разработанная компанией Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios под издательством Microsoft Studios для игровой консоли Xbox One и PC от Microsoft. Является четвертой основной частью в серии Forza Horizon и одиннадцатой в серии Forza.

Действие игры разворачивается в Великобритании, а игровой процесс будет сконцентрирован на взаимодействии между игроками в многопользовательском режиме.

Одной из главных особенностей Forza Horizon 4 станет динамическая смена сезонов, которая также отображает смену времени суток и погодных условий, которые напрямую будут влиять на геймплей – водить автомобиль можно будет зимой, летом, осенью и весной, причем на игровой процесс также влияют сцепление с дорогой, видимость за рулем а также тип соревнований такие как бездорожье, кольцевые гонки и дрифт. Игроки получат возможность собрать более 450 автомобилей и кастомизировать их на свой вкус, так же как и водителей. 

Времена года полностью меняют вид главного автомобильного фестиваля планеты. Исследуйте великолепные пейзажи и исторические памятники Великобритании, путешествуя по открытому миру в одиночку либо вместе с другими игроками. Собирайте, меняйте и испытывайте более 450 автомобилей. Участвуйте в гонках, выполняйте трюки, творите и исследуйте, чтобы стать суперзвездой Horizon, – говорится в описании к игре Forza Horizon 4.

В игре есть три издания: стандартное, Deluxe Edition и Ultimate Edition. Вместе с доступом к эксклюзивным автомобилям, а теперь в новую серию игр смогут сыграть и другие пользователи.

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Кроме того, Forza Horizon 4 доступна в подписке Xbox Game Pass, которая открывает доступ к обширной коллекции игр. Также поддерживается Play Anywhere, за счет чего прогресс можно синхронизировать между консолью и компьютером на Windows 10.

Стандартное издание Forza Horizon 4 обойдется вам в 1 540 гривен. За более продвинутые версии придется заплатить 2 050 или 2 560 гривен за версию Deluxe Edition и Ultimate Edition соответственно. Скачать Forza Horizon 4 из магазина Microsoft Store.

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Технологии, Игры, Трейлер, Техно, Forza Horizon 4.
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