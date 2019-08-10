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Названа дата презентации Huawei Mate 30

Названа дата презентации Huawei Mate 30
19:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На днях инсайдеры сообщили о том, что презентация флагманов Huawei Mate 30 пройдет не в октябре, а в сентябре — в какой-то из дней с 14 по 20 сентября.

Теперь президент по разработке программного обеспечения Huawei Ван Ченглу (Wang Chenglu) подтвердил точную дату релиза.

Итак, общаясь с журналистами на конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference), руководитель сказал, что новое семейство флагманов дебютирует 19 сентября.

Кроме того, он назвал некоторые характеристики новинок. Во-первых, это флагманская однокристальная платформа нового поколения Kirin 990. Во-вторых, фирменная оболочка EMUI 10 на базе Android Q, которую представили только вчера.

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19 сентября должны представить сразу две модели: Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. По слухам, их оснастят разными диагоналями дисплеев с OLED-матрицей, батареями на 3800–4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой, а также основной камерой с тремя или четырьмя модулями. Топовому Mate 30 Pro ещё приписывают 50-кратный цифровой и 5-кратный оптический зум.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei Mate 30.
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