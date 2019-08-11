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Воскресенье, 11.08.2019
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В Китае запустили первую многоразовую ракету
В Китае запустили первую многоразовую ракету

В Китае запустили первую многоразовую ракету

В Китае запустили первую многоразовую ракету
15:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: instagram

Новости технологии:Китайская частная ракетная компания LinkSpace запустила ракету многоразового использования из северо-западной провинции Цинхай.

Это самая большая и современная ракета многоразового использования в Китае, ее можно запускать около ста раз.

Ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра поднялась на заданную высоту 300 метров, а затем приземлилась с точностью в 7 сантиметров, полет длился 50 секунд, говорится в сообщении компании Global Times. «Это новая веха в китайских исследованиях ракет многоразового использования», — отметил вице-президент LinkSpace Ван Мэй.

В релизе говорится, что новая ракета может быть использована многократно, кроме того, испытания стоят очень дешево.

В ходе пуска исследователи протестировали несколько ключевых технологий многоразового использования ракет, в том числе зажигание и спуск, а также параллельное подключение нескольких двигателей.

В тот же день компания объявила о проекте новой ракеты многоразового использования — РЛВ-Т6. Предстоящую 14-метровую ракету-носитель можно будет запускать более 100 раз в год.

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LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.

С 2014 года правительство Китая поощряет участие частных предприятий в космической деятельности. Сейчас время в стране насчитывается более 60 частных компаний в коммерческой космической отрасли.

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Технологии, Ракета, Техно, LinkSpace.
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