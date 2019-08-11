Samsung Galaxy A90 прошел сертификацию Bluetooth SIG

Новости технологии:Samsung готовит новый смартфон, А серии — Galaxy A90. И вот сейчас новинка появилась в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Сертификацию прошли сразу два устройства с номерами SM-A908N и SM-A908B. Это значит, что у Galaxy A90 будет несколько версий. Скорее всего, одна получит 4G, а другая — поддержку сетей пятого поколения.

Также упоминается поддержка Bluetooth 5.0 в обеих моделях.

По слухам, обе версии получат 6,7-дюймовые дисплеи, флагманский чип Qualcomm Snapdragon 855, выдвижную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4400 мАч. Камеры будут тройные, но будут различия в сенсорах: у 5G-версии это 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, у версии с 4G — 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп.

Также поговаривают, что Galaxy A90 может выйти на рынок, как устройство линейки Galaxy R.

Когда именно состоится презентация — неизвестно, но смартфон уже собрал необходимую сертификацию, поэтому его выход уже не за горами.