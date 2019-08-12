Ракетный двигатель корабля "Орион" прошел испытания (Видео)

Новости технологии:В ходе испытания NASA отрабатывало альтернативный маршрут, который станет возможным, если временная криогенная силовая установка (ICPS) неправильно выведет аппарат на Луну.

Космическое агентство США прикладывает все усилия, чтобы поскорее вновь высадить астронавтов на Луну.

Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.

Аппарат планируют запустить к Луне уже в следующем году — в рамках программы Artemis. Во время теста, который провели на прошлой неделе на полигоне "Белые пески" около Лас-Крусес (штат Нью-Мексико), двигательная установка служебного модуля Orion, предоставленного Европейским космическим агентством и созданного компанией Airbus, проработала целых 12 минут.

Так, инженеры одновременно включили главный двигатель служебного модуля и все восемь вспомогательных. Это позволило оценить систему запуска, а также совокупную работоспособность всех двигателей сразу.

"Вывод Orion на лунную орбиту и возвращение экипажа обратно домой на Землю требуют предельной точности как при составлении курса, так и при запуске двигателей, — рассказал Марк Кирасич, руководитель программы Orion из Космического центра имени Джонсона. — С каждым испытанием, которое мы проводим, мы приближаемся к выполнению наших миссий на Луну и дальше".

О завершении сборки капсулы для экипажа на частично многоразовом корабле Orion стало известно 20 июля, во время празднования 50-летней годовщины с момента первой высадки человека на Луну.

Тогда же представители Космического агентства США сообщили, что трехнедельный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с Orion к Луне может состояться уже в следующем году. Однако экипаж отправится к спутнику Земли только со второй миссией — Artemis-2, она запланирована на 2022 год. А уже долгожданная высадка человека на земной спутник ожидается не раньше 2024 года.