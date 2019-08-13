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Игра System Shock 2 получит переиздание

Игра System Shock 2 получит переиздание
09:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии:Игра неоднократно фигурировала в списках "лучших компьютерных игр в истории", а недавно издатель Nightdive Studios анонсировал ремейк культовой игры.

В августе 1999 года официально выпустили игру System Shock 2: на то время проект считался новаторским, ведь сочетал в себе шутер, RPG и хоррор. 

Детали о новой игре. Новый проект получит название System Shock 2: Enhanced Edition. К сожалению, никаких подробностей переиздания разработчики не объявили, но можно предположить, что речь идет о ремастере с подтянутыми текстурами и поддержкой высокого разрешения.

Другие проекты студии. Заметим, сейчас основные силы Nightdive Studios брошены на профинансированный фанатами на Kickstarter ремейк первой части, над которым компания работает уже более трех лет.

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Сюжет игры. Классическая System Shock 2 забрасывает игроков на борт звездолета в глубоком космосе. Главный герой выходит из анабиоза и обнаруживает всех членов экипажа мертвыми. В этом как-то замешан искусственный интеллект, который управляет судном.

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Технологии, Компьютерные игры, System Shock 2, Техно, Игра System Shock 2.
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