Новую игру серии Need for Speed анонсируют 14 августа

Новости технологии:На официальном сайте Electronic Arts запустился таймер.

Вс просто: черный экран, логотип NFS и отсчет, который завершится 14 августа в 17:00. Похоже, именно в этот момент EA анонсирует следующую Need for Speed.

Известно, что релиз игры запланирован на конец этого года — от премьеры до выхода пройдет совсем немного времени!

Ранее команда Need for Speed намекала, что основы игры останутся знакомыми — куча машин и обильная кастомизация.

Судя по всему, гонкой снова занимается Ghost Games, куда входят бывшие сотрудники DICE, Criterion Games, EA Black Box и Playground Games. На счету Ghost Games — Need for Speed: Rivals, Need for Speed 2015-го и Need for Speed: Payback.