Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
В человеческом микробиоме обнаружено более 4 тыс. новых белковых семейств
В человеческом микробиоме обнаружено более 4 тыс. новых белковых семейств

Новую игру серии Need for Speed анонсируют 14 августа

Новую игру серии Need for Speed анонсируют 14 августа
21:13 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:На официальном сайте Electronic Arts запустился таймер.

Вс просто: черный экран, логотип NFS и отсчет, который завершится 14 августа в 17:00. Похоже, именно в этот момент EA анонсирует следующую Need for Speed.

Известно, что релиз игры запланирован на конец этого года — от премьеры до выхода пройдет совсем немного времени!

Ранее команда Need for Speed намекала, что основы игры останутся знакомыми — куча машин и обильная кастомизация.

Electronic Arts увольняет сотрудников и закрывает офисы в Японии и России

Судя по всему, гонкой снова занимается Ghost Games, куда входят бывшие сотрудники DICE, Criterion Games, EA Black Box и Playground Games. На счету Ghost Games — Need for Speed: Rivals, Need for Speed 2015-го и Need for Speed: Payback.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гонки, Технологии, Игра, Need For Speed, Electronic Arts, НФС, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
02 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Верховный суд дважды отказал Коровченко в удовлетворении исков
05 Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов
День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен
Обогнал &quot;Холодное сердце&quot;: &quot;Король Лев&quot; стал самым кассовым анимационным фильмом
Обогнал "Холодное сердце": "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь