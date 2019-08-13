В Китае испытали прототип многоразовой ракеты-носителя (Видео)

В компании Илона Маска SpaceX появились конкуренты не только в Америке. В китайской провинции Цинхай успешно завершились испытания первой в стране многоразовой ракеты производства LinkSpace.
Как сообщает Gobal Times, это самая крупная и наиболее технически подобная разработка в КНР.
Детали испытания. В ходе тестового запуска ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра взлетела на высоту 300 метров, после чего через 50 секунд сделала мягкую посадку с точностью до 7 сантиметров, – сообщается в пресс-релизе компании.
В частности, низкой стоимостью тестовых запусков и возможностью быстро повторять циклы подготовки и запуска.
Во время испытаний также протестировали несколько ключевых для многоразовых ракет технологий, включая новую систему зажигания и технологию параллельного подключения нескольких двигателей.
Будущие проекты. В тот же день компания анонсировала проект ракеты RLV-T6. Будущую модель высотой 14 метров, по заявлению разработчиков, можно будет запускать более 100 раз в год.