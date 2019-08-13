Twitter начала тестировать новую функцию

Новости технологии:Социальная сеть Twitter сообщила о том, что теперь пользователям доступна новая функция в тестовом режиме.

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям следить за ответами на заинтересовавшие их твиты.

Об этом компания сообщила на собственной странице в Twitter.

“Вы вероятно получаете уведомления от пользователей, на которые вы подписаны. Теперь Вы можете получать уведомления, когда есть новый ответ на твит, в котором вы заинтересованы“, - сообщает соцсеть.

В Twitter также добавили, что в настоящее время эта функция тестируется на операционных системах iOS и Android.

Как сообщалось 7 августа, социальная сеть Twitter тестирует новую функцию “Пауза”, которая позволяет пользователям выключать сигнал о новые уведомления на определенное время.