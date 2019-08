Twitter тестирует новую функцию "Пауза", которая позволяет пользователям выключать сигнал о новых уведомлениях на определенное время.

Об этом сообщила эксперт из мобильных приложений Джейн Манчун Вонг в Twitter.

"Twitter тестирует функцию "Пауза", которая позволит пользователям отключать сигнал о новые сообщения на 1, 3, или 12 часов", - отметила она.

While having awesome tweets going viral is satisfying, sometimes you might want to pause the buzzing of tweets from your phone for a while.

Twitter is finally integrating this feature right in the app, bringing positive impacts to our wellbeing!https://t.co/kkIBB95WTH

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 6, 2019