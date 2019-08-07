Новости технологии: Джейн Манчун Вонг отметила, что в настоящее время соцсеть интегрирует "Паузу" во все приложения.

Twitter тестирует новую функцию "Пауза", которая позволяет пользователям выключать сигнал о новых уведомлениях на определенное время.

Об этом сообщила эксперт из мобильных приложений Джейн Манчун Вонг в Twitter.

"Twitter тестирует функцию "Пауза", которая позволит пользователям отключать сигнал о новые сообщения на 1, 3, или 12 часов", - отметила она.

While having awesome tweets going viral is satisfying, sometimes you might want to pause the buzzing of tweets from your phone for a while. Twitter is finally integrating this feature right in the app, bringing positive impacts to our wellbeing!https://t.co/kkIBB95WTH — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 6, 2019

По ее словам, несмотря на то, что большинство пользователей получают определенное удовольствие от того, когда их твиты приобретают популярность, иногда все же пользователи хотят на некоторое время не отвлекаться от получения новых уведомлений.

В Twitter считают, что именно эта новая функция сможет удовлетворить такую потребность.

Как сообщалось ранее, Google дал разработчикам расширений для Chrome срок до 15 октября, чтобы свести к минимуму объем данных, которые они собирают.