Telegram исправил проблему назойливых сообщений

Новости технологии:Очередное обновление Telegram привнесло ряд функций, которые должны сократить количество уведомлений и шума, создаваемого приложением.

В мессенджере появилась возможность отправлять беззвучные сообщения, для этого необходимо удерживать кнопку «отправить» и выбрать соответствующую вкладку.

Как следует из названия, отправленные таким образом письма будут отображаться уведомлением у адресата, но без характерного звука. Полезно, если вы не хотите отвлекать человека от каких-нибудь важных дел.

Для владельцев и администраторов групп была добавлена функция пользовательских заголовков, а также «медленный» режим чата. Активация этого режима позволит настроить ограничения для отправки сообщений участников. То есть, они не смогут писать чаще заданного администратором интервала — раз в тридцать секунд или раз в час.

Не забыли разработчики про новые эмодзи и изменения в интерфейсе. В частности, для Android версии приложения переделали меню вложения, а для iOS добавили настройку ночных тем.