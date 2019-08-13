Трейлер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville слили в Сеть (Видео)

Новости технологии:Вчера геймеры узнали, что "электроники" зарегистрировали торговую марку Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, а сегодня трейлер игры "слили" в Сеть.

В ролике показали персонажей, которые будут доступны в игре, а также пару геймплейных кадров. Если судить по трейлеру, то геймеров ждет классический шутер по PvZ с героями, обладающими уникальными способностями, красочной графикой и веселым настроем.

К сожалению, в трейлере не показали платформы, на которых выйдет Battle for Neighborville, а также дату релиза. Предположительно, игра появится на прилавках уже осенью 2019 года.

Смотрите трейлер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville:

На этом "сливы" не закончились. Еще 19 дней назад пользователь Reddit рассказал о новой игре по PvZ, но СМИ пропустили публикацию. В итоге парень угадал с названием, а значит и остальная информация может подтвердиться. Игроков ждет 20 настраиваемых классовых героев, три локации для исследований и один "социальный регион". Соревновательных режимов добавят аж девять, включая арену 4 на 4.