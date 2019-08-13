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В Meizu назвали дату анонса флагмана 16s Pro

В Meizu назвали дату анонса флагмана 16s Pro
22:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Флагман Meizu 16s Pro дебютирует 28 августа.

Компания Meizu отправила приглашения на презентацию своего нового флагмана Meizu 16s Pro и назвала дату его анонса.

Сами приглашения сделаны в виде доски с объявлениями с газетными вырезками, в которых упоминается новинка, либо в виде газеты. И самое главное — указана дата презентации. Она назначена на 28 августа.

Многочисленные утечки уже раскрыли и характеристики, и дизайн, и даже стоимость нового флагмана. Внешне он похож на Meizu 16s: экран с небольшой рамкой сверху, сбоку — фронтальная камера, сканер отпечатков пальцев под экраном.

Смартфону приписывают 6,2-дюймовый изогнутый по бокам экран с частотой смены кадров 90 Гц, процессор Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 8.

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А вот основная камера здесь не двойная, а тройная: 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, ультраширокоугольный и телефото модуль на 20 Мп. Фронтальная камера 20-мегапиксельная.

Также на официальном сайте Meizu случайно раскрыли ценник Meizu 16s Pro: версия с 12/512 ГБ памяти обойдется в $525.

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Гаджеты, Смартфоны, Meizu, Meizu 16s Pro.
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