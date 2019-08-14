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Среда, 14.08.2019
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Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

Meizu готовит анонс нового смартфона

Meizu готовит анонс нового смартфона
13:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В компании официально сообщили о презентации нового смартфона Meizu 16s Pro. Его должны представить 28 августа в Китае.

В последнее время название китайского производителя смартфонов Meizu звучит лишь со слухами о банкротстве. Но, похоже, у бренда дела не такие плохие, как казалось ранее. Сейчас компания готовит выпуск новинки.

Что о нем известно. Хотя Meizu не разглашает много подробностей о 16s Pro. При этом будущая новинка засветилась на официальном сайте компании.

В частности, известно, что 16s Pro будет работать на платформе Snapdragon 855+ и получит два варианта оперативной памяти – 8 и 12 ГБ. При этом две версии получат 256 ГБ флеш-хранилища.

Смартфон будет оснащен дисплеем AMOLED с частотой 90 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет работать под управлением операционной системы Android с фирменной прошивкой Flyme 8.

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Основная камера будет иметь три модуля с 48-мегапиксельным основным датчиком. Емкость аккумулятора составит 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт.

Цена. В интернете даже доступна цена Meizu 16s Pro. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить 525 долларов (13 600 гривен).

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Смартфон, Технологии, Телефон, Meizu, Техно.
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