Meizu готовит анонс нового смартфона

В последнее время название китайского производителя смартфонов Meizu звучит лишь со слухами о банкротстве. Но, похоже, у бренда дела не такие плохие, как казалось ранее. Сейчас компания готовит выпуск новинки.
Что о нем известно. Хотя Meizu не разглашает много подробностей о 16s Pro. При этом будущая новинка засветилась на официальном сайте компании.
В частности, известно, что 16s Pro будет работать на платформе Snapdragon 855+ и получит два варианта оперативной памяти – 8 и 12 ГБ. При этом две версии получат 256 ГБ флеш-хранилища.
Смартфон будет оснащен дисплеем AMOLED с частотой 90 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет работать под управлением операционной системы Android с фирменной прошивкой Flyme 8.
Основная камера будет иметь три модуля с 48-мегапиксельным основным датчиком. Емкость аккумулятора составит 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт.
Цена. В интернете даже доступна цена Meizu 16s Pro. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будет стоить 525 долларов (13 600 гривен).