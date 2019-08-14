Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store

Новости технологии:В магазине приложений Google представлены тысячи игр и приложений, однако поиск в Google Play оставляет желать лучшего.

Чтобы облегчить жизнь пользователям, "корпорация добра" анонсировала обновление фирменного магазина.

Что известно о новой функции? Как сообщает Android Police, обновленная консоль для разработчиков получила функцию добавления тегов, по которым пользователи смогут быстро фильтровать результаты поиска по магазину.

Для описания приложений разработчики смогут добавлять до пяти меток или фраз. Авторам программ советуют менять их только в случаях, если они "вносят существенные коррективы в контент или функциональность программы".

По мнению Google, это поможет алгоритмам Play Store определить, в какой категории разместить приложение и как сравнивать его с другим программным обеспечением в магазине компании.

Дата релиза функции. Новая функция дебютировала около недели назад, дата релиза системы тегов будет объявлена позже.