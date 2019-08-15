В Китае "солнечная" электроэнергия стала дешевле, чем "традиционная"

Новости технологии:Солнечная энергия в Китае стала дешевле, чем традиционное электричество.

Согласно новому исследованию, солнечная энергия в большинстве городов Китая стала дешевле, чем традиционная. Власти страны отметили, что благодаря сочетанию технологического прогресса и поддержки со стороны государства "сетевой паритет" уже достигнут, и компании будут использовать зеленую энергию без поддержки субсидий.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Energy, ученые обнаружили, что во всех 344 городах, которые они изучили, электричество будет стоить дешевле, если его вырабатывать с помощью солнечной энергии. При этом, по мнению исследователей из Королевского технического института в Стокгольме, 22% городов уже могут использовать солнечные системы, которые будут производить электроэнергию дешевле, чем уголь.

"По мере нарастающего спроса на экологически чистые энергетические технологии и электроэнергию в Китае инвестиции в возобновляемые источники становятся все более привлекательными", — добавили они.

В Китае уже находятся несколько крупных солнечных электростанций, включая крупнейший в мире завод в пустыне Тэнгэр. В 2017 году Китай был крупнейшим инвестором в возобновляемые источники энергии в мире, на долю которого приходилась почти половина новой инфраструктуры.

Однако уголь по-прежнему занимает доминирующее положение в стране и составляет около 60% рынка по сравнению с 5%, которые занимает солнечная энергия.