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Ремейк MediEvil: разработчики хотят вернуть дух оригинальной игры

Ремейк MediEvil: разработчики хотят вернуть дух оригинальной игры
04:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Ремейк MediEvil будет больше и лучше оригинала. Разработчики записали видео об особенностях разработки игры.

Уже 25 октября 2019 года на PlayStation 4 выйдет MediEvil, ремейк одноименной игры 1998 года. Вместо очередного трейлера с демонстрацией графики, Sony выпустила ролик, в котором разработчики рассказали об особенностях работы над переизданием.

Творческий директор проекта Майк Мики рассказал, что команда разработчиков хочет не просто пересобрать MediEvil, а выпустить проект, который геймеры полюбили 20 лет назад. Так что вместе с улучшенной графикой и геймплеем игроков ждет возвращение духа оригинальной игры.

"В коде оригинальной игры мы нашли комментарии о том, какую музыку слушали создатели оригинальной игры во время работы. Это помогло нам понять, в каком настроении они создавали тот или иной уровень", — рассказал продюсер проекта Джефф Накбаур.

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Разработчики также похвастались, что получили доступ к оригинальному исходному коду MediEvil для PlayStation One. Там авторы ремейка нашли боссов и уровни, которые не попали в версию 1998 года. По словам продюсера Джефф Накбаура, оригинальная игра задумывалась более масштабной, и, похоже, геймеры смогут увидеть вырезанный контент в 2019 году.

"Это почти как археологический проект: мы выкопали тонну материала, общались с оригинальной командой, старались узнать, каким был их замысел и что они чувствовали в то время. Все это стало отправным пунктом для последующего развития игры, ее подачи, ее механик", - добавил он.

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PlayStation, Игры, MediEvil.
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