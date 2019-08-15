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Четверг, 15.08.2019
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Galaxy Note 10+ получит быструю зарядку на 45 вольт, но есть подвох

Galaxy Note 10+ получит быструю зарядку на 45 вольт, но есть подвох
04:40 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Фаблет Galaxy Note 10+ обзаведется зарядкой в 45 Вольт.

Компания Samsung достаточно интересным образом подходит к оформлению своих новых технологических продуктов практически в любом техническом сегменте – вот и новая модель фаблета-флагмана Galaxy Note 10+ не станет тому исключением. Дело в том, что сегодня стало известно о намерении южнокорейского производителя подарить новой модели фаблета возможность поддерживать усиленную по мощности зарядку в 45 Вольт, что стало действительно уникальным предложением со стороны компании и достаточно нераспространенным, поскольку такой показатель мощности присутствует далеко не во всех устройствах, не говоря уже об устройствах от компании Samsung.

Однако рано радоваться – те пользователи, которые уже давно ожидали такой серьезный показатель быстрой зарядки, будут слегка разочарованы тем, что компания Samsung не удосужилась поставлять вместе с ней и соответствующий сетевой адаптер, что заставляет конечного пользователя самостоятельно прикупить себе таковой. И, с одной стороны, это не было бы такой большой проблемой – хотя ситуация сама по себе отдает несерьезностью со стороны производителя – однако все дело усложняется тем, что к такой зарядке подойдет далеко не каждый тип адаптера. Пользователям необходимо приобрести специальный USB-C PD адаптер, если они хотят воспользоваться сверхбыстрым режимом зарядного устройства.

Либо же они могут плюнуть на это и по умолчанию использовать зарядный адаптер в 25 Вольт, что все равно предлагает достаточно быстрый вариант зарядки своего мобильного устройства. Впрочем, для модели Galaxy Note 10+ этого может оказаться недостаточно, поскольку она обладает некоторыми встроенными аспектами и нюансами.

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Вообще, у Samsung наблюдается в последнее время довольно странный подход к составлению комплектов своих продуктов – с другой стороны, это скорее всего является особенным ходом для того, чтобы привлечь побольше потенциальных пользователей к своему новому фаблету. С учетом того, что не все пользователи могут позволить себе приобрести сразу полностью весь набор, такая стратегия компании кажется достаточно взвешенной, и все равно к ней остается еще немало вопросов.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Galaxy Note 10.
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