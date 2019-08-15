Скачать
Четверг, 15.08.2019
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Японская компания Konami может выпустить новую часть игры Silent Hills

Японская компания Konami может выпустить новую часть игры Silent Hills
20:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии:Некогда популярная серия психологических хороров Silent Hill сейчас находится в глубоком забвении.

Однако недавно студия Konami зарегистрировала новый товарный знак Silent Hills, так что у японцев все же есть планы на продолжение франшизы.

Как сообщает Gamerant, Konami подала заявку на регистрацию новой марки Silent Hill в Канаде.

Выпустит ли Konami новую игру Silent Hill? Приятная новость в том, что указанный товарный знак не принадлежит к японским аркадным автоматам и подобным видам развлечений: речь идет о полноценной видеоигре.

С другой стороны, срок действия текущей торговой марки Silent Hill в Канаде заканчивается в декабре. Вполне возможно, что Konami просто хочет обновить свои права.

Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры

Даже если это не так, и компания пытается оживить замороженную серию, стоит упомянуть, во что она превратила Metal Gear Solid после увольнения Кодзимы. Остается надеяться на лучшее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игра, Техно, Silent Hills.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь