Японская компания Konami может выпустить новую часть игры Silent Hills

Новости технологии:Некогда популярная серия психологических хороров Silent Hill сейчас находится в глубоком забвении.

Однако недавно студия Konami зарегистрировала новый товарный знак Silent Hills, так что у японцев все же есть планы на продолжение франшизы.

Как сообщает Gamerant, Konami подала заявку на регистрацию новой марки Silent Hill в Канаде.

Выпустит ли Konami новую игру Silent Hill? Приятная новость в том, что указанный товарный знак не принадлежит к японским аркадным автоматам и подобным видам развлечений: речь идет о полноценной видеоигре.

С другой стороны, срок действия текущей торговой марки Silent Hill в Канаде заканчивается в декабре. Вполне возможно, что Konami просто хочет обновить свои права.

Даже если это не так, и компания пытается оживить замороженную серию, стоит упомянуть, во что она превратила Metal Gear Solid после увольнения Кодзимы. Остается надеяться на лучшее.