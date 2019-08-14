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Среда, 14.08.2019
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Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры

Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии:В феврале 2019 года новая часть культового шутера Metro: Exodus наделала немало шума.

В частности критики и фанаты остались абсолютно довольны Metro: Exodus называя игру фантастической. И похоже, это подтолкнуло авторов шутера на новый проект во вселенной Metro.

О продолжении культового проекта в своем Instagram сообщил автор книг "Метро" русский писатель Дмитрий Глуховский.

Новая игра по "Метро" будет. Работаю над сюжетом, – написал Глуховский.

 
 
 
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The Metro gaming series will be continued. Working on the story // Новая игра по «Метро» будет. Работаю над сюжетом ;)

Публикация от Dmitry Glukhovsky / Глуховский (@glukhovsky)

К тому же, на недавней презентации для инвесторов глава компании THQ Nordic Ларс Вингефорс подчеркнул, что украинская студия уже приступила к работе над новой частью Metro. Однако кроме информации о том, что проект в разработке, никаких деталей о шутере нет.

Официальное подтверждение. Заметим, разработчики серии игр Metro – украинская студия 4A Games – пока официально информацию о выходе новой части шутера не прокомментировали.

Дата релиза игры, скандал и реакция критиков. Напомним, 15 февраля украинская компания 4A Games и немецкая Deep Silver представили постапокалиптический шутер Metro: Exodus. Шум вокруг долгожданной игры начался еще за несколько недель до официального выхода. Разработчики сообщили о том, что Metro: Exodus не получится в Steam, а станет временным эксклюзивом нового магазина Epic Games Store.

Такое решение вызвало немало возмущения со стороны геймеров. Дошло даже до того, что разъяренные пользователи обвалили рейтинг всех предыдущих частей "Метро" в Steam.

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Однако уже после официального релиза Metro: Exodus критики выразили свое увлечение игрой. К слову, даже пользователи Steam оставили тысячи положительных отзывов на странице проекта.

К слову, под постом Глуховского уже немало комментариев от фанатов серии. Геймеры с нетерпением ждут новую часть Metro.

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Метро, Технологии, Игра, Шутер, Техно, Metro Exodus.
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