Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры

В частности критики и фанаты остались абсолютно довольны Metro: Exodus называя игру фантастической. И похоже, это подтолкнуло авторов шутера на новый проект во вселенной Metro.

О продолжении культового проекта в своем Instagram сообщил автор книг "Метро" русский писатель Дмитрий Глуховский.

Новая игра по "Метро" будет. Работаю над сюжетом, – написал Глуховский.

К тому же, на недавней презентации для инвесторов глава компании THQ Nordic Ларс Вингефорс подчеркнул, что украинская студия уже приступила к работе над новой частью Metro. Однако кроме информации о том, что проект в разработке, никаких деталей о шутере нет.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation.

