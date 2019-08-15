Скачать
Пятница, 16.08.2019
Грымчаку объявлено о подозрении
Грымчаку объявлено о подозрении
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Google представила крупное обновление Chrome OS
Google представила крупное обновление Chrome OS

Компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G

Компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G
23:16 Чт, 15 Август 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Эксперты уже назвали дату запуска "мобильного интернета будущего".

Пока операторы мобильной связи активно занимаются внедрением сетей пятого поколения, а производители готовят устройства с поддержкой 5G, компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. 

Как сообщает GSMArena, Huawei ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Технологическая база телекоммуникационного гиганта расположилась в Оттаве (Канада).

Когда запустят 6G? По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не ранее 2030 года. За это время операторы и производители телекоммуникационного оборудования должны подготовиться к освоению сетей с пропускной способностью до 1 Тбит / сек.

Другие компании, которые работают над 6G. Ранее сетевые источники сообщали о начале аналогичных исследований в Samsung, инженеры которой также приступили к разработке 6G-оборудование.

Huawei презентовала умный экран Honor

О планах принимать активное участие в построении сетей шестого поколения заявили Nokia, Ericsson и SK Telekom. Все три компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве развития 6G-сетей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интернет, Мобильная связь, Huawei, Технологии, Сеть, Техно, 6G.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
05 Как одеваться осенью: Модные осенние образы на работу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь