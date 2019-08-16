Обманчивый стиль: Модельер из США создала одежду, сбивающую с толку камеры наблюдения

Новая линия одежды позволяет человеку замаскироваться под автомобиль, чтобы запутать камеры наблюдения. Одежда коллекции Adversary Fashion покрыта изображениями номерных знаков, которые запускают автоматические считыватели номеров (ALPR) в США и вводит систему в заблуждение.
ALPR обычно устанавливают на столбах, уличных фонарях, путепроводах, мобильных прицепах и используют камеры наблюдения для отслеживания номеров, а также для определения местоположения автомобилей в конкретную дату и время.
Модельер Кейт Роуз представила свою линию одежды на конференции по кибербезопасности DefCon в Лас-Вегасе. Она вдохновилась тем, что, по статистике, такие системы неточно идентифицировали большинство нарушений. По ее словам, одежда подчеркивает необходимость сделать компьютерно-контролируемое наблюдение "менее агрессивным и сложным".
В коллекцию входят рубашки, капюшоны, куртки, платья и юбки, покрытые измененными изображениями номерных знаков и других схемных рисунков.
На некоторых из них жирными желтыми буквами, которые используются на номерных знаках в США, нанесен отрывок из четвертой поправки к Конституции страны: "Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением; при этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту".
Цена одежды варьируется от $25 до $50. Дизайнер подчеркнула, что при выборе размера необходимо учитывать не только посадку, но и максимальную читабельность текста. "Для того, чтобы рисунок имел максимальный эффект, ткань должна быть висеть ровно, чтобы текст не был сильно искажен", — отмечается в инструкции.