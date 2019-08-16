Обманчивый стиль: Модельер из США создала одежду, сбивающую с толку камеры наблюдения

Новости технологии:Появилась одежда, которая обманывает камеры видеонаблюдения.

Новая линия одежды позволяет человеку замаскироваться под автомобиль, чтобы запутать камеры наблюдения. Одежда коллекции Adversary Fashion покрыта изображениями номерных знаков, которые запускают автоматические считыватели номеров (ALPR) в США и вводит систему в заблуждение.

ALPR обычно устанавливают на столбах, уличных фонарях, путепроводах, мобильных прицепах и используют камеры наблюдения для отслеживания номеров, а также для определения местоположения автомобилей в конкретную дату и время.

Модельер Кейт Роуз представила свою линию одежды на конференции по кибербезопасности DefCon в Лас-Вегасе. Она вдохновилась тем, что, по статистике, такие системы неточно идентифицировали большинство нарушений. По ее словам, одежда подчеркивает необходимость сделать компьютерно-контролируемое наблюдение "менее агрессивным и сложным".

В коллекцию входят рубашки, капюшоны, куртки, платья и юбки, покрытые измененными изображениями номерных знаков и других схемных рисунков.

На некоторых из них жирными желтыми буквами, которые используются на номерных знаках в США, нанесен отрывок из четвертой поправки к Конституции страны: "Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением; при этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту".

Цена одежды варьируется от $25 до $50. Дизайнер подчеркнула, что при выборе размера необходимо учитывать не только посадку, но и максимальную читабельность текста. "Для того, чтобы рисунок имел максимальный эффект, ткань должна быть висеть ровно, чтобы текст не был сильно искажен", — отмечается в инструкции.