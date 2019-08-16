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В сентябре не увидим: Huawei опять отложила дату анонса Mate X

В сентябре не увидим: Huawei опять отложила дату анонса Mate X
03:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Выпуск Huawei Mate X снова перенесли, но обещают анонсировать до конца года.

Huawei уже несколько раз переносила дату релиза своего складного смартфона Mate X и сейчас это произошло в очередной раз.

Последний раз представители компании говорили, что устройство выйдет не позже сентября, но похоже, что-то снова пошло не так. Теперь запуск Huawei Mate X отложили, предположительно, до ноября этого года.

Причину производитель не уточняет. Возможно, появились проблемы на производстве, с поставщиками или смартфону нужно больше испытаний.

Тем не менее, в отчете TechRadar говорится, что компания уверена, что Mate X будет анонсирован до конца 2019 года.

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Также компания планирует изменить дизайн для модели Mate X следующего поколения, которая может быть выпущена в следующем году. Huawei может заменить заднюю стальную заднюю панель на сенсорный дисплей. Но пока непонятно, как это хотят реализовать и насколько это будет надёжно.

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Смартфоны, Huawei, Mate X.
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