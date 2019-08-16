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Серия жива King’s Bounty жива: вторая часть выйдет уже в следующем году (Видео)

Серия жива King’s Bounty жива: вторая часть выйдет уже в следующем году (Видео)
03:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии:Анонс Kings Bounty 2 — продолжение культовой стратегии для консолей и ПК.

Новую часть Kings Bounty геймеры не видели уже больше пяти лет, но серия жива и скоро обзаведется продолжением.

Компания 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty 2, продолжение культовой пошаговой стратегии. В этот раз герой вернется в бой, чтобы навести порядок в королевстве Нострии. На окраинах стало небезопасно из-за бушующих разбойников и неизвестной темной силы, которая разрушает лес и заставляет убегать от страха даже самых смелых. Игроку предстоит выбрать одного из трех героев и разобраться в этом бардаке.

Игровой процесс также претерпел изменения. Исследования мира, общение с персонажами и прочее теперь происходит от третьего лица. В то же время битвы остались пошаговыми с видом сверху. По словам разработчиков, игроков ждут реалистичные бои с трехмерных рельефом и преградами. В трейлере показали и драконов, но авторы не уточнили, сможет ли игрок приручить себе парочку.

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Выйдет Kings Bounty 2 уже в 2020 году на PlayStation 4, Xbox One и PC в GOG и Steam. На официальном сайте уже можно сделать предзаказ, получив бонусы.

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PlayStation, Игры, Xbox, PC, King’s Bounty 2.
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