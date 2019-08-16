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В скриншотах беты iOS 13 нашли намек на дату релиза новых iPhone

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В скриншотах беты iOS 13 нашли намек на дату релиза новых iPhone
05:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Бета iOS 13 показала дату анонса новых iPhone.

По мере приближения сентября в сети появляется все больше слухов о новых смартфонах Apple. И вот бета-версияiOS 13, возможно, раскрыла дату презентации новинок.

Итак, намек нашли в скриншоте в iOS 13 Beta 7 под названием HoldForRelease ("придержать до релиза"). На изображении — календарь и дата 10 сентября, вторник. И это действительно будет вторник — любимый для Apple день осенних презентаций.

Также вполне вероятно и число. Два года подряд презентации проходили 12 сентября, в 2016 году iPhone 7 дебютировал 7 сентября.

Кстати, о 10 сентября говорили и журналисты: именно эту дату они называют самой подходящей для презентации новых iPhone. Теперь остается ждать только официального подтверждения.

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По последним слухам, в новой линейке будет три модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Им приписывают более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную у преемника iPhone XR. Фронтальные камеры должны быть 10-мегапиксельными, а главные датчики основных камер — на 14 Мп. Новые модели должны выйти в сентябре.

Ожидается, что преемник iPhone XS Max будет стоить от $1099, а iPhone XS — $999. Новинка с двойной камерой, которая придет на смену iPhone XR, обойдется в $749.

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